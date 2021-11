Fracture numérique : démunis et perdus, certains seniors se sentent exclus

L'avènement du numérique a marginalisé un bon nombre de personnes âgées, qui ont bien du mal à se faire aux nouvelles technologies. Par conséquent, beaucoup de seniors dénoncent le diktat du tout numérique, et pestent contre les démarches administratives qui se sont de plus en plus numérisées.



Empêcher la dématérialisation des démarches

"Je me sens incapable. Ça me stresse parce que oui, j'ai l'impression d'être lâchée par toute cette technologie", enrage Jacqueline Filliat, une résidente d'un Ehpad à Villeurbanne (Rhône). D'autres, comme Monique Bresson, qui a été victime d'une arnaque, abandonnent. Cette situation agace de plus en plus les seniors, même si des centres d'assistance existent. Ils veulent ainsi empêcher une dématérialisation des démarches.