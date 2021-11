Internet : les seniors en colère contre le diktat du tout numérique

L'avènement du numérique a marginalisé un bon nombre de personnes âgées, qui ont bien du mal à se faire aux nouvelles technologies. Par conséquent, beaucoup de seniors dénoncent le diktat du tout numérique. En d'autres termes, ils pestent contre les démarches administratives qui se sont de plus en plus numérisées. Les équipes du 13 Heures de Franace 2 sont allées dans un Ehpad pour constater l'ampleur de cette marginalisation.

Les seniors se trouvent démunis

Face à la numérisation, certaines personnes âgées se trouvent en difficulté. "Je me sens incapable. Ça me stresse parce que oui, j'ai l'impression d'être lâchée par toute cette technologie", enrage Jacqueline Filliat, une résidente d'un Ehpad à Villeurbanne (Rhône). Cette situation agace de plus en plus les seniors, même si des centres d'assistance existent. Ils veulent ainsi empêcher une dématérialisation des démarches.