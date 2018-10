Emploi : une femme décroche un CDI à 79 ans

À Concarneau, dans le Finistère, Jacqueline Dervoust, une femme de 79 ans, vient d'être embauchée en CDI dans une crêperie. Derrière le comptoir, ses gestes sont sûrs et son sourire omniprésent. "J'aime travailler. Pour moi, c'est un loisir de faire ça", explique-t-elle. Chaque jour, elle parcourt 20 kilomètres pour venir travailler. Après plus de deux ans à enchaîner les contrats courts dans cette crêperie, elle a signé un CDI pour 25 heures par semaine, le deuxième seulement dans toute une vie de travail.

"Pour moi, j'ai toujours 30 ans"

Pour son patron Hubert Pourpard, le choix de l'employer était évident. Non seulement Jacqueline Dervoust a fait ses preuves, mais en plus, selon lui, les jeunes rechignent à s'engager dans la restauration. Il avait proposé quatre CDI à des jeunes et tous ont refusé. Les clients, eux, sont un peu surpris, mais aucun ne s'imagine encore au travail à son âge. Mais même avec son contrat, elle trouve encore le temps de voir ses quatre petits-enfants et ne compte pas s'arrêter : "Pour moi, j'ai toujours 30 ans", affirme-t-elle.

