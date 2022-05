Emploi : les entreprises françaises sont-elles prêtes à embaucher des seniors ?

À 58 ans, Christine Blandin-Scié cherche un emploi de responsable administrative et financière depuis 2018. "La plupart du temps, ils ne répondent pas. En quatre ans, j'ai trouvé un poste pour six mois", confie-t-elle. Certains ne veulent pas l'embaucher de peur qu'elle parte rapidement à la retraite. "On est prêt à travailler jusqu'à 65 ans, mais est-ce que l'entreprise veut qu'on travaille jusqu'à 65 ans ?", se questionne-t-elle.

En France, 56,1 % des seniors travaillent

Selon la Dares (Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques), 56,1% des seniors travaillent en France. Franck Sempastous a retrouvé du travail à 58 ans et est en formation pour devenir directeur de centre-auto. L'entreprise estime que recruter un senior est un atout. "C'est une personne qui a beaucoup évolué, a beaucoup changé de poste (…) et donc forcément elle a développé une réelle adaptabilité", explique Nathalie Breton, directrice des ressources humaines de Feu Vert.