Ehpad : une semaine de vacances hors les murs pour des résidents

Le chapeau est l’allié indispensable pour passer la journée en bord de mer. Jacqueline, Michel, Pierre et d’autres résidents d’un Ehpad de Loire-Atlantique ont passé une semaine de vacances à Pornichet, hors les murs de leur établissement. Au programme : des visites culturelles et des promenades.





“Ça redonne du courage ”



Un changement d’air bienvenu que Lucienne Jarny, 87 ans, attendait avec impatience. “C’est formidable. Le personnel s’occupe tellement bien de nous que l’on est obligé de revenir”, lâche-t-elle, ravie. “Ça redonne du courage. On a toujours l’espoir de pouvoir refaire ce voyage”, ajoute Pierre Cauchois, 90 ans. Chaque année depuis 2017, l’Ehpad de Bouvron organise ce type de séjour. Une respiration d’autant plus essentielle pour les résidents et les soignants qu’elle clôt une année éprouvante pour tout le monde. “L’année dernière, il n’y a pas eu de séjour et il y a eu très, très peu de sorties”, confirme Ludovic Orain, directeur du Logis de la petite forêt.