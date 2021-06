Dans les Ehpad, de plus en plus de chambres vides

"De mémoire de soignants, on n'a jamais vu ça", déplore Mathieu Henry, directeur d'Ehpad. Dans la plupart de ces établissements, entre 10% et 20% des chambres seraient inoccupées. Dans les Landes, les demandes se font de plus en plus rares, et les listes d'attente disparaissent. Les familles privilégient en effet l'aide a domicile, qui n'est pas sans risque pour autant. "On ne peut pas transporter un hôpital ou un établissement médico-social dans chaque domicile", explique Marie-Christine Dourthous, directrice d'Ehpad.



Une crise de confiance

L'augmentation du nombre de chambres vides pourrait résulter d'une crise de confiance envers les Ehpad. Pierre Fiori a longuement hésité avant de réserver une chambre pour sa mère. "On a essayé de la maintenir à domicile le plus longtemps possible, explique-t-il. Mais, même si elle est toujours bien, il fallait qu'elle ait une prise en charge plus importante." Avec ces chambres vides, certains établissements ont même du mal à boucler leur budget. Seule solution : lever les contraintes sanitaires pour faciliter l'arrivée de nouveaux pensionnaires.