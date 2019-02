EHPAD privés : les dérives dénoncées par une aide-soignante

"Je me suis reconvertie dans l'aide aux personnes âgées parce que j'ai été élevée par une grand-mère, dans un petit village du Jura et on y apprenait la solidarité entre les voisins. J'entends par là que quand on avait un ancien, un voisin, avec les volets fermés, on s'intéressait à ce qu'il se passait et on allait lui chercher le beurre, son journal. Et puis en ayant un peu vu tout ce qu'il y avait à voir dans l'hôtellerie, du jour au lendemain j'ai dit 'stop j'arrête'", raconte Anne-Sophie Pelletier, aide-soignante. En 2017, elle a mené une grève de 117 jours dans l'EHPAD des Opalines (Jura).

Un vrai manque de temps

"Nous nous battions pour que toutes ces voix oubliées soient entendues", se souvient-elle au micro de franceinfo. Dans un livre, Ehpad une honte française, elle raconte son expérience d'aide-soignante. "On a tendance à prioriser les soins parce qu'on n'a pas le temps", poursuit-elle. Elle explique alors que cela se traduit par faire un choix, par exemple, entre lui laver les dents ou lui laver les cheveux. Anne-Sophie Pelletier dénonce ainsi les dérives des EHPAD privés.