Ehpad : le rythme infernal d'une journée avec une aide-soignante

Au bord du "burn out" à cause des conditions de travail qui se détériorent de plus en plus, les soignants n'hésitent pas à partager leur mal-être et à alerter la situation des EHPAD en France. En 2018, un mouvement de grève sans précédent a secoué de nombreux établissements. Le personnel dénonçait - et dénonce toujours - le manque de moyens et d'effectifs pour prendre en charge dignement les résidents.

Gaëlle est aide-soignante, elle travaille depuis six ans dans un établissement de Bagnolet. Le Magazine de la santé l'a suivie durant 24 heures.