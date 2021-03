Ehpad : des sorties bientôt autorisées pour les résidents

Des sorties bientôt autorisées, comme une bouffée d'oxygène pour les résidents d'une maison de retraite à quelques dizaines de kilomètres de Montbéliard (Doubs). André, 90 ans et vacciné, reçoit chaque semaine la visite de ses deux filles. Mais savoir qu’il pourra bientôt repartir en promenade lui redonne de l’espoir. “Ce n’est pas parce qu’on a 90 ans qu’on n'a pas envie de sortir”, assure-t-il.

Retrouver la vie d’avant

Comme dans beaucoup d’Ehpad, les contacts physiques sont impossibles. Et les visites sont limitées, et très réglementées. Autant de contraintes qui pèsent sur les résidents, les familles, mais aussi le personnel. Le soulagement est aussi perceptible dans un établissement du Val-de-Marne, où les sorties ne sont autorisées que pour quelques événements exceptionnels. Presque tous les résidents ont été vaccinés. Ils espèrent pouvoir retrouver au plus vite leur liberté d’avant.

Le JT

Les autres sujets du JT