EHPAD : cinq ans ferme pour un aide-soignant ayant violenté une nonagénaire

Six heures d'audience, un réquisitoire accablant, et à la fin cinq ans de prison ferme pour le prévenu. La famille de la nonagénaire violentée dans un EHPAD reste sous le choc. "Pour l'instant, on ne peut pas parler", déclare la fille de la victime. Sa mère, âgée de 93 ans, a été victime d'un aide-soignant de 57 ans, confondu grâce à une caméra cachée dans la chambre de la vieille dame. Deux jours plus tard, la famille découvre des images d'une extrême violence, diffusées à l'audience.

Double peine

"Tout est choquant. Les coups, les injures, le comportement de cet agresseur lorsqu'il frappe, lorsqu'il cogne", assène Me Yves Claisse, avocat de l'EHPAD d'Arcueil (Val-de-Marne). L'avocate du prévenu estime elle que c'est une peine disproportionnée : "On n'a pas tenu compte de la responsabilité collective existante, dans l'environnement dans lequel intervenait mon client, avec de bons et loyaux services pendant 30 ans", estime Me Anastasia Mandraveli. En plus de la peine de cinq ans ferme, l'aide-soignant n'aura plus le droit de travailler auprès des personnes âgées.

