EHPAD : en Suède, chacun a son propre appartement

Depuis quelques mois, Marta Nyberg habite dans un petit studio à l’intérieur d’une maison de retraite de Stockholm (Suède). Elle a rassemblé ses meubles, ses livres et tous les souvenirs d’une très longue vie. Marta Nyberg a été professeure de français et d’espagnol et aujourd’hui, à 97 ans, c’est elle qui a choisi de s’installer ici. Ils sont 18 à vivre au sein de cette maison de retraite privée située dans la banlieue nord de la capitale suédoise. Ils sont pour la plupart très âgés et parfois handicapés, car la Suède favorise le maintien à domicile. Hormis les repas pris en commun, tout le reste est au choix : télévision, activités sportives, services personnalisés ou encore sorties accompagnées à l’extérieur.

Chacun a son propre appartement

Pour une aide-soignante qui a exercé dans d’autres pays, il s’agit d’un véritable luxe. Chacun a donc son propre appartement, ce qui est la règle dans toutes les maisons de retraite de Suède. Dans ce pays, riches et pauvres ont droit aux mêmes traitements et aux mêmes soins. La Suède dépense chaque année plus de 11 millions d’euros pour financer l’aide à domicile et les 2 200 maisons de retraite publiques ou privées que compte le pays.

Le JT

Les autres sujets du JT