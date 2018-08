Canicule : recherche de fraîcheur

À Menton (Alpes-Maritimes), le centre qui accueille les personnes âgées durant l'année est fortement mobilisé en cette période de canicule. Le personnel les accueille pour qu'ils puissent trouver un peu de fraicheur, alors que le thermomètre affiche 38°C dans les rues de la ville. Beaucoup des personnes âgées sont venues par leurs propres moyens, quand d'autres ont profité de la navette du centre communal d'action sociale de Menton. "C'est totalement gratuit et à disposition", explique Céline Rebaudo, responsable du Pôle social de Menton, "Il faut être dans un endroit climatisé le plus longtemps possible dans la journée", poursuit-elle.

Rompre avec la solitude

Car la difficulté est de convaincre les plus anciens de quitter leur domicile pour se rendre dans des lieux plus agréables en cette période de forte chaleur. Le CCAS incite aussi les séniors à rompre avec la solitude. "Je suis toute seule à la maison alors là il y a de la compagnie", témoigne une dame âgée profitant de la climatisation au centre.

