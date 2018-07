Canicule : vigilance pour les personnes âgées

Soleil au zénith et mercure qui grimpe. Dans une maison de retraite, près de Dijon (Côte-d'Or), les personnels sont mobilisés. Les pièces sont rafraîchies et l'hydratation des résidents très surveillée. Un registre a été mis en place pour contrôler la prise régulière d'eau. Dans les chambres, les volets sont fermés et le ventilateur tourne en permanence. Pas question de laisser la chaleur gagner du terrain.

Des auxiliaires pour les personnes seules

Lucette, 82 ans, vit seule. Elle reçoit régulièrement la visite d'une auxiliaire de vie qui lui délivre les bons gestes à adopter. Une liste de personnes vulnérables a été établie dans la commune de Besançon (Doubs). Grâce à ce système, des travailleurs sociaux contrôlent quotidiennement l'état de santé des personnes répertoriées. En cette période de forte chaleur, les enfants aussi doivent être surveillés de près. Ces températures caniculaires devraient encore durer deux jours.

