Canicule : prendre soin des aînés

Avec la canicule, les personnes âgées sont affaiblies. Dans une maison de retraite, le personnel trouve des solutions malgré la chaleur qui ne tombe pas. À Lyon (Rhône), les nuits ne sont pas fraîches. Il fait encore 27 °C à 22h et il y a peu d'air. Dans la maison de retraite, nombreux sont ceux qui ne trouvent pas le sommeil. Une résidente de 93 ans se sent épuisée par la chaleur. Chaque nuit, l'agent de nuit mène quatre rondes pour prodiguer des soins et surtout hydrater les résidents. Certains sont très affaiblis, "on essaye de faire le maximum", explique une agent de soin.

Une vigilance accrue de la part du personnel

Les nuits ne permettent pas à l'organisme de se ressourcer et les journées d'alerte canicule s'enchainent à Lyon, la neuvième consécutive jeudi 2 août. Dans la maison de retraite, seuls les espaces communs sont climatisés et dans les chambres, les résidents préfèrent vivre dans l'obscurité. Au restaurant, les menus proposés sont adaptés à la vague de chaleur : des bouillons légers et plus de produits frais, comme du melon. En période de forte chaleur, le personnel soignant redouble de vigilance et guette le moindre changement de comportement chez les résidents. "On regarde s'ils sont bien réveillés, à quoi ressemble leur peau, leurs yeux", explique une infirmière.