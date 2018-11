Près de 40% des personnes âgées ne portent pas de lunettes adaptées à leur vue

Les principales raisons de ce mauvais équipement sont le fatalisme et les difficultés financières, selon l'Inserm.

Plus d'une personne âgée sur trois néglige sa vue. C'est ce que révèle une étude de l'Inserm, de l'université de Bordeaux et de la Sorbonne publiée dans la revue Jama Ophtalmology et présentée jeudi 8 novembre.

Au total, 707 personnes, âgées de 78 ans et plus, ont été évaluées à Bordeaux. Les chercheurs se sont intéressés aux troubles visuels liés aux erreurs de réfraction (myopie, hypermétropie ou astigmatisme) mal ou non corrigés par des lunettes ou lentilles adaptées. Parmi ces personnes, 38,8% n'étaient pas correctement corrigées. En outre, le port de lunettes non adaptées concerne 35% des personnes touchées par des pathologies liées à l'âge, comme la dégénérescence maculaire et le glaucome.

Des raisons "multiples"

"Les raisons sont multiples", explique dans un communiqué de l'Inserm la chercheuse Catherine Helmer. "Elles peuvent être liées à un fatalisme laissant penser qu'il est normal que la vue décline avec l'âge ou encore à des raisons financières persistantes malgré les aides existantes."

Les personnes examinées chez elles (parce qu'elles n'avaient pas pu ou voulu se déplacer) étaient davantage touchées par ce problème (50%) que celles vues en milieu hospitalier (33%). "Au-delà du nombre important de troubles visuels mal corrigés dans l'ensemble de la population étudiée, la part encore plus élevée de mauvaise correction chez les personnes examinées dans leur lieu de vie devrait inciter à la mise en place d'actions de prévention les ciblant spécifiquement", estime Catherine Helmer.