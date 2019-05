Arnaques : attention aux faux démarcheurs

Il y a quinze jours, un homme se présente à la porte de Monique Verdier. Il assure être le représentant d'une association et la retraitée va chercher, à sa demande, une feuille et un crayon. Quelques secondes d'inattention mises à profit par le cambrioleur. "Là, je ressors, il n'était plus dans la véranda, mais dans le salon", raconte-t-elle. Son sac est ouvert, son porte-monnaie aussi. Il faut l'intervention de la chienne de Monique Verdier pour que l'homme abandonne son maigre butin et s'enfuit.

Une cinquantaine de faits chaque année dans la Nièvre

Mais à quelques maisons de là, Jeannine Mussy a été victime du même stratagème, et elle a eu moins de chance. Elle s'est ainsi fait dérober 40 €. Pour tenter de dissuader les malfaiteurs, les gendarmes multiplient les patrouilles pour informer les habitants. Une sensibilisation essentielle, surtout auprès des personnes âgées. Avec une règle immuable : ne pas laisser les éventuels démarcheurs passer le pas de la porte. Chaque année, une cinquantaine de faits sont recensés dans la Nièvre.

