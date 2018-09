Alzheimer : le sport pour stimuler la mémoire

Vendredi 21 septembre, c'est la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Cette dernière touchera 2 fois plus de Français en 2030 et 3 fois plus en 2050. Aucun médicament ne permet de soigner cette maladie du cerveau, mais de nombreuses activités sont recommandées, comme le sport.