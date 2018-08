Santé : une nouvelle étude prône le zéro alcool

Le mot d'ordre n'est plus à la modération. Cancers, maladies cardio-vasculaires, AVC... boire rien qu'un verre par jour d'alcool, augmente de 0,5% le risque de développer ces pathologies. Chaque année, le vin ou la bière tuent près de trois millions de personnes dans le monde. C'est la septième cause de décès prématurés chez les 15-49 ans. Cette étude, de la très sérieuse revue The Lancet, prône le zéro alcool.

La Roumanie en tête

C'est la fin d'un mythe : un verre d'alcool n'est pas inoffensif pour la santé. En France, un homme consomme en moyenne 4,9 verres par jour, 2,9 pour une femme. La Roumanie est en tête des pays les plus consommateurs au monde avec plus de huit verres pour les hommes. Pour les femmes, c'est en Ukraine que l'on trouve les plus grandes buveuses. L'Organisation mondiale de la Santé fixe à 10 verres la consommation maximum d'alcool par semaine.