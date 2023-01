Santé : une bactérie permet de protèger les intestins des effets néfastes des émulsifiants, selon une étude

Les chercheurs de l'Inserm ont déjà prouvé que les émulsifiants abiment notre microbiote, ces micro-organismes qui vivent dans l'intestin.

Une bactérie permet de protéger l'intestin contre les effets néfastes des émulsifiants. C'est ce que démontre une étude menée par des chercheurs français de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) publiée ce lundi dans la revue Gut, mensuel de la British Society of Gastroenterology.

Les émulsifiants sont des additifs alimentaires utilisés pour améliorer la texture et prolonger la durée de conservation des aliments. Ils sont présents dans une multitude de produits, les glaces, les gâteaux, les sauces notamment. Les chercheurs de l'Inserm ont déjà prouvé que les émulsifiants abîment notre microbiote, ces micro-organismes qui vivent dans l'intestin. Ces altérations du microbiote conduisent à une inflammation intestinale chronique et à des dérégulations métaboliques.

Pour éliminer leurs effets indésirables des émulsifiants, les scientifiques ont utilisé la bactérie Akkermansia muciniphila réputée pour son action sur le microbiote. Pour leur étude, les chercheurs ont donné des émulsifiants à des souris en ajoutant une dose quotidienne de la bactérie à certaines de ces souris. Les scientifiques ont observé que le groupe de souris recevant l'Akkermansia muciniphila étaient totalement protégées contre de tels effets, tandis que chez les autres, la consommation d’agents émulsifiants alimentaires était suffisante pour induire une inflammation chronique associée à des altérations du métabolisme et à une hyperglycémie.

Ce travail conforte les chercheurs de l'Inserm que l’utilisation d’Akkermansia muciniphila en tant que probiotique pourrait être une approche pour maintenir la santé métabolique et intestinale contre les stress modernes, tels que les agents émulsifiants. C'est une piste pour se prémunir des effets néfastes des aliments transformés, notamment pour les personnes qui souffrent de maladies inflammatoires de l'intestin. "Plus la présence de la bactérie est importante, plus l’individu serait protégé des effets néfastes des additifs alimentaires sur le microbiote", soulignent les auteurs de l'étude.