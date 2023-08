Santé : un nouveau traitement contre la bronchiolite

L'épidémie de bronchiolite a atteint des niveaux record chez les nourrissons l’hiver dernier. Le point avec Damien Mascret, sur le plateau du 19/20 ce jeudi 31 août.

Un nouveau traitement préventif contre la bronchiolite sera bientôt disponible. "Cela pourrait avoir un impact important sur la santé publique, car ce traitement pourrait éviter les 2/3 des bronchiolites graves, celles qui vous amènent à l’hôpital. L'an dernier, plus de 73 000 enfants de moins de deux ans sont passés aux urgences. Mais ce n’est pas un vaccin”, affirme Damien Mascret, sur le plateau du 19/20, jeudi 31 août.



Retour de l’asthme

"Ce sont des anticorps que l’on va administrer directement aux enfants. C'est efficace pendant six mois donc on le proposera aux parents dans les maternités dès le 15 septembre pour les nouveau-nés et dans les pharmacies d’officine pour ceux qui sont déjà nés”, poursuit le docteur et journaliste. La rentrée est aussi marquée par une recrudescence de l’asthme, le stress de la rentrée pouvant renforcer les différences crises.

