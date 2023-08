Bronchiolite : la Haute Autorité de santé donne son feu vert au remboursement du Beyfortus, un traitement préventif

Le Beyfortus est le seul médicament, à ce jour, permettant de prévenir l'apparition du virus chez tous les nourrissons, prématurés ou nés à terme. Il pourra être administré dès la rentrée de septembre, sans aucune facturation aux patients.

La Haute Autorité de santé (HAS) donne son feu vert au remboursement du Beyfortus, un traitement préventif contre la bronchiolite, selon l'avis de la HAS rendu publié mardi 1er août. Ce traitement, développé par AstraZeneca et Sanofi, pourra être administré dès la rentrée de septembre, sans aucune facturation aux patients. Le Beyfortus est destiné aux nouveaux-nés et aux bébés. Il est administré sous forme d'injection, comme une sorte de vaccin à dose unique. Dans les faits, il s'agit d'un anticorps que l'on injecte aux nourrissons directement dans la cuisse.

Dans son avis favorable, la Haute Autorité de santé évoque un "progrès" dans la lutte contre la bronchiolite. Le Beyfortus est le seul médicament, à ce jour, permettant de prévenir l'apparition du virus chez tous les nourrissons, prématurés ou nés à terme.

Près d'un tiers des nouveaux-nés touchés

La bronchiolite touche chaque hiver près de 30% des nouveaux-nés, soit environ 480 000 cas par an, rappelle la HAS. Par ailleurs, 2 à 3% des nourrissons de moins d’un an sont hospitalisés pour une bronchiolite plus sévère chaque année. La bronchiolite est responsable de moins d'1% des décès dans cette classe d’âge. Le virus se caractérise par un épisode de gêne respiratoire dont les signes sont une toux et une respiration rapide et sifflante. La bronchiolite dure en moyenne dix jours.

Le Beyfortus a déjà été approuvé par les Etats-Unis le mois dernier et par la Commission européenne l'an dernier. Dans une note publiée la semaine dernière, le ministère de la Santé affirmait vouloir autoriser le Beyfortus dès le mois de septembre. Il doit désormais se prononcer sur sa mise en œuvre.