Santé : un espoir de traitement pour la DMLA ?

Les États-Unis viennent d’approuver un nouveau traitement pour soigner la DMLA, la dégénérescence musculaire liée à l’âge. Une bonne nouvelle ? Le point avec le médecin et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, lundi 29 mai.

Le traitement, "en cours d’évaluation par l’Agence Européenne du Médicament", devrait arriver en France d’ici quelques mois, rapporte le médecin et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, lundi 29 mai. La DMLA est une dégénérescence de la macula, la zone de la rétine qui permet d’avoir la vision nette centrale. "L’inconvénient c’est que dans la DMLA forme sèche, celle pour qui maintenant on va avoir enfin un traitement, il y a une baisse progressive de la vision", indique le médecin.

Des progrès également pour la DMLA "humide"

Avec le SYFOVRE, le médicament en question, "on ne va pas guérir la DMLA, mais on va ralentir la progression de la maladie", précise-t-il. D’autres progrès sont attendus pour l’autre forme de DMLA, dite "humide". "Grâce au nouveau traitement qui est en préparation, le VABYSMO, on devrait pouvoir espacer les injections, ce sera plus confortable pour les patients", conclut Damien Mascret.

Parmi Nos sources :

FDA (en anglais)

HAS

Liste non exhaustive.