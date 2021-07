Santé : tous les Français sont contaminés aux métaux lourds, d'après une étude de Santé publique France

Des métaux lourds présents dans la nature, l'agriculture, et donc, dans nos assiettes, s'accumulent dans notre corps à des niveaux parfois supérieurs aux normes en vigueur. Ainsi, de l'arsenic, du chrome, du cadmium ou encore du mercure sont retrouvés dans les poissons et les fruits de mer. Les céréales peuvent, quant à elles, contenir du cadmium et du cuivre ; ce dernier est d'ailleurs aussi présent dans certains légumes.

Des risques de développer des maladies

Pendant deux ans, Santé publique France a fait des prélèvements sur 3 600 adultes et enfants. L'exposition aux métaux lourds touche ainsi 97 à 100% des participants selon les substances. Leur accumulation, au fil des années, peut avoir des effets néfastes. "Si on dépasse les seuils sanitaires comme on le voit aujourd'hui, on rentre dans le risque, une probabilité d'avoir un certain nombre d'effets que l'on veut à long terme : maladies cardiovasculaires, certains cancers, des effets sur la reproduction...", explique le professeur Jean-François Narbonne, toxicologue.