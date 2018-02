Santé : rougeole, un décès dans la Vienne

Depuis le 2 février dernier, la jeune femme avait été admise dans la Vienne en réanimation. Âgée de 32 ans, elle a succombé de la rougeole a annoncé mardi 13 février l'Autorité régionale de santé. Pas vaccinée, elle est la première victime d'une épidémie qui sévit en Nouvelle-Aquitaine depuis l'automne dernier.

Maladie très contagieuse

L'épidémie a d'abord été repérée parmi les étudiants et depuis elle n'a cessé de se propager. 269 cas sont confirmés et dans un sur quatre, la rougeole nécessite une hospitalisation. Connue pour ses boutons si caractéristiques, la rougeole peut se confondre au départ avec les symptômes grippaux. Pourtant, cette maladie très contagieuse peut provoquer des infections pulmonaires et des symptômes neurologiques pouvant aller jusqu'au décès du malade. Un patient contaminé par la rougeole peut contaminer 15 à 20 personnes dans les cinq premiers jours de la maladie. La rougeole est cinq fois plus contagieuse que la grippe.