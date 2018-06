Santé : quand l'animal vient au secours du malade

En plus de leur apporter de l'attention et de l'affection, les animaux peuvent rendre de bons et loyaux services à leurs maîtres. Comme par exemple le chien, qui peut détecter des maladies, comme un cancer par exemple. "Grâce à son flair, le chien est capable de détecter un cancer du sein, même à un stade précoce. Il repère les cellules cancéreuses parce qu'elles dégagent une odeur particulière", explique en plateau la journaliste de France 2, Valérie Heurtel.

Un ange gardien

Le chien peut s'avérer dans certains cas être également un ange gardien pour les diabétiques. "Rien qu'à l'odeur de notre haleine, le chien est capable de prévenir la crise", poursuit la journaliste en plateau. D'autres animaux possèdent également d'incroyables capacités. L'animal peut servir de médiateur entre le malade et le thérapeute. "Par exemple, le contact avec les dauphins fait faire des progrès chez les jeunes autistes, même chose avec le cheval", ajoute Valérie Heurtel.

