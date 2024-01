Santé : pourquoi l'infertilité est-elle en hausse en France ?

Emmanuel Macron a annoncé, mardi 16 janvier, qu'il voulait lutter contre l'infertilité en France. Le journaliste Luc Brisson explique les raisons de cette baisse de fécondité.

Lors de sa conférence de presse, mardi 16 janvier, Emmanuel Macron a évoqué son souhait de relancer la natalité en France. Il a également alerté sur la hausse de l'infertilité. La France connaît effectivement une baisse de natalité. En 2022, il y a eu environ 680 000 naissances. "C'est le chiffre le plus bas depuis la Seconde guerre mondiale", indique Luc Brisson, journaliste de la cellule "vrai ou faux", présent sur le plateau du 19/20 info, mercredi 17 janvier.

Un enfant sur 30 conçu avec assistance médicale

En février 2022, un rapport du ministère de la Santé indiquait qu'un couple sur quatre est concerné par des problèmes d'infertilité. La proportion d'enfants nés par procréation médicalement assistée n'a cessé d'augmenter depuis les années 1980. "Un enfant sur 30 est conçu avec assistance médicale", explique le journaliste. La hausse de l'infertilité est difficilement quantifiable.

Cependant, chez les hommes, la concentration en spermatozoïdes par millilitre de sperme a été divisée par deux en 50 ans. Il existe aussi des raisons environnementales, comme l'exposition aux perturbateurs endocriniens ou la pollution. Enfin, l'âge moyen auquel les parents ont un premier enfant recule, ce qui est la principale cause de l'infertilité. "On fait des enfants de plus en plus tard, quand notre corps devient de moins en moins fertile", conclut Luc Brisson.