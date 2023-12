Santé : les tarifs des mutuelles en hausse en 2024

Les tarifs des mutuelles vont augmenter en 2024, avec en moyenne des hausses de 8,1%. Les assureurs se justifient en invoquant notamment le vieillissement de la population, mais également le transfert de charges de l'Assurance maladie vers les complémentaires santé.

Un rendez-vous chez le dentiste, des prothèses auditives, changer de lunettes… Ces soins coûteront plus cher en 2024, avec une augmentation de 8,1% en moyenne, selon la Fédération des mutuelles. En cause, l'augmentation de la part des complémentaires pour les soins dentaires, une population vieillissante qui consulte plus souvent et des professionnels qui augmentent leurs tarifs.

Une hausse variable en fonction des contrats

"Nous, notre rôle, c'est de répartir de la manière la plus solidaire possible ces dépenses. Nous ne pouvons pas gérer en déficit. Nous n'avons pas la possibilité de lisser ces hausses sur plusieurs années, en transférant ces dépenses sur des générations futures", explique Éric Chenut, président de la Mutualité Française. Il s'agit d'une augmentation record pour des cotisations déjà en forte hausse ces dernières années. Elles sont passées de 2,6% en 2021 à 4,7% en 2023. L'augmentation devrait varier en fonction des contrats. Selon les associations de consommateurs, le patient ne doit pas hésiter à regarder ailleurs.