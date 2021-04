Santé : les médecins alertent sur le danger des boissons énergisantes

Les canettes colorées de boissons énergisantes sont partout et mises en évidence dans les supermarchés français. Ces boissons sont censées accroître les performances physiques et mentales. Elles visent principalement les jeunes. Et les industriels ont bien compris l’enjeu. Ils sponsorisent des tournois de jeux vidéo et des événements sportifs. Les boissons énergisantes ont une image dynamique, qui plaît aux moins de 30 ans.





Un cocktail d’ingrédients nocif pour l’organisme



À première vue, ces boissons aux propriétés stimulantes sont inoffensives. Mais selon une association de consommateurs, les cocktails d’ingrédients utilisés en grande quantité seraient nocifs pour l’organisme. “Ce sont des produits très sucrés (...) et ils contiennent énormément d’additifs et des substances excitantes à des teneurs très élevées”, alerte Lisa Faulet, chargée de mission alimentation, CLCV, dans l'édition du 20 Heures du samedi 3 avril.