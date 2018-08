Boissons énergisantes : que dit la législation française ?

Si le Royaume-Uni s'apprête à interdire les boissons énergisantes aux mineurs, la France, elle, n'a posé aucune restriction, comme l'explique la journaliste Valérie Heurtel sur le plateau de France 2 : "Elles sont dans tous les supermarchés, mais ça a été l'objet d'un bras de fer avec les fabricants. En 1996, lorsqu'elles débarquent sur le marché mondial, la France les interdit à la vente. 12 ans plus tard, elle lève l'interdiction, même si elles sont toujours sous surveillance". Seule obligation aujourd'hui, la mention qui doit figurer sur les canettes : teneur élevée en caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes.

Elles déshydratent et provoquent des troubles du rythme cardiaque

Qu'est-ce qui est inquiétant dans ce que contiennent ces boissons énergisantes ? Elles contiennent tout ce qu'il faut pour exciter votre système nerveux. "On trouve de la caféine à haute dose, l'équivalent d'une tasse de café, jusqu'à trois tasses pour les grandes canettes, de la taurine, des extraits de ginseng et de guarana", rapporte la journaliste. Ce sont des plantes qui contiennent elles aussi de la caféine. Avec un cocktail pareil, peut-on améliorer ses performances sportives ?

Négatif, selon la journaliste, qui explique qu'elles déshydratent l'organisme et provoquent des troubles du rythme cardiaque : "C'est donc contre-productif. On peut même dire que c'est dangereux. À haute dose, les médecins soupçonnent des risques cardiovasculaires. Chez les gros consommateurs, on a constaté un état nerveux, de l'insomnie, des douleurs à la poitrine, et le risque majeur, c'est de les associer à l'alcool parce qu'elles masquent les effets de l'ivresse. Vous serez donc tenté de boire encore plus." Les autorités sanitaires recommandent donc de ne pas dépasser une canette par jour.

