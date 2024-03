Santé : les infections sexuellement transmissibles en augmentation dans les pays de l'Union européenne

En 2022, les cas de gonorrhée ont bondi de 48% dans l'Union européenne, ceux de syphilis de 34% et ceux de chlamydia de 16%, selon le rapport annuel du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

Cette "augmentation est aussi stupéfiante qu'inquiétante". Le nombre d'infections sexuellement transmissibles (IST) a enregistré une hausse en 2022 au sein des pays membres de l'Union européenne, s'inquiète le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) dans son rapport annuel jeudi 7 mars. En 2022, les cas de gonorrhée ont par exemple bondi de 48%, avec 70 881 cas dans l'UE, ceux de syphilis accusent une hausse de 34% (35 391 cas) et ceux de chlamydia de 16% (216 508 cas), selon le rapport annuel de l'agence.

"Ces chiffres, bien qu'importants, ne représentent probablement que la partie émergée de l'iceberg, car les données" peuvent être sous-estimées, a précisé Andrea Ammon, directrice de l'ECDC, lors d'une conférence de presse. Elle explique que cela est dû aux différences dans les pratiques de dépistage, ainsi que dans l'accès aux services de santé sexuelle au sein des 27 pays couverts par l'agence.

Les résultats montrent qu'il y a "un besoin urgent de sensibiliser à la transmission des IST et une nécessité d'améliorer la prévention, l'accès au dépistage et les traitements efficaces pour relever ce défi de santé publique", a souligné l'ECDC dans un communiqué. "Nous devons mettre la priorité sur l'éducation sexuelle, élargir l'accès aux services de dépistage et de traitement et lutter contre la stigmatisation associée aux IST", a expliqué Andrea Ammon dans le communiqué. En outre, l'utilisation systématique du préservatif lors de rapports sexuels ainsi qu'un "dialogue ouvert" sur les IST doivent être encouragés, car ils contribuent à réduire la transmission des infections.