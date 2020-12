Santé : les audioprothèses bientôt 100 % remboursées

Une petite révolution pour les milliers de Français souffrant de troubles de l'audition. À partir du 1er janvier 2021, les audioprothèses seront remboursées en intégralité. Les équipes du 13 Heures de France 2 expliquent que le premier modèle, auparavant facturé 1 500 euros, sera plafonné à 950 euros. Une somme remboursée en partie par l'assurance maladie, à hauteur de 240 euros, et par la complémentaire santé, à hauteur de 710 euros.

1,8 millions de Français portent des audioprothèses

Cette mesure doit inciter les personnes souffrant de troubles auditifs à s'équiper, estime Benjamin Saragosti, audioprothésiste : "On a déjà connu le cas de personnes qui refusaient de s'appareiller car, côté financier, elles ne pouvaient pas se le permettre." La réforme répartit les appareils entre une classe 1, où ils seront remboursés intégralement, et une classe 2, où ils seront plus chers et leur remboursement dépendra des complémentaire santé. En France, seuls 1,8 million de personnes portent des audioprothèses, alors que 3 millions en auraient besoin.

