Santé : l\'UFC-Que Choisir publie une enquête sur les audioprothèses

Le magazine Que Choisir a testé 13 modèles d'audioprothèses. La moitié est éligible au remboursement à 100%, l'autre moitié est plus haut de gamme, avec un reste à charge pour l'acheteur. Résultat : certes, il y a des différences de qualité entre les unes et les autres, mais elles ne sont pas liées aux prix. Un constat sous forme d'avertissement à l'adresse des audioprothésistes. L'association de défense de consommateurs les soupçonne de ne pas toujours donner les bonnes informations.

Des disparités de prix, mais aussi de qualité

Pour une spécialiste, les modèles totalement pris en charge présentent en effet un excellent rapport qualité-prix, mais elle souligne que les modèles plus onéreux présentent quand même davantage de possibilités. "La communication en milieu bruyant sera améliorée, comme avec les appareils comme les téléphones ou les téléviseurs", précise-t-elle. On estime que plus de deux millions de malentendants renonçaient à s'appareiller pour des raisons financières.

