Santé : l’épidémie de grippe redoutée par les médecins pour l'hiver

Les experts sont inquiets à propos de la grippe. "Ce qui inquiète un peu les experts, c’est ce qui s’est passé dans l’hémisphère Sud, en particulier en Australie", rapporte Damien Mascret, spécialiste santé, en direct dans le 19/20, vendredi 7 octobre. Le pays a connu un pic de 224 000 contaminations "alors que ça faisait deux ans que le virus grippal circulait peu", ajoute-t-il.



Le masque et la vaccination comme armes contre le virus

"Si ça se passe comme en Australie, on aura une épidémie plus importante que l’an dernier", prévient Damien Mascret. La vaccination sera donc notre première arme pour lutter contre le virus grippal. "Cette année, 61% des personnes interrogées ont l’intention de se faire vacciner", rappelle-t-il. L’autre arme, "c’est le masque, qui est très efficace pour se protéger et protéger les autres", ajoute Damien Mascret. Il souligne donc qu’il va falloir l’utiliser en automne, et durant l'hiver.