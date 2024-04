Santé : le syndrome de Paris, mythe ou réalité ?

Très répandu sur les réseaux sociaux, cette pathologie, souvent associée aux populations asiatiques, et qui traduirait un choc entre l'idéalisation faite par les touristes et la réalité de la capitale, serait en réalité très peu fondée.

Des touristes japonais tellement déçus de leur voyage à Paris qu’ils tomberaient dans une grave dépression. C'est le principe du syndrome de Paris. Un trouble dont on parle beaucoup sur les réseaux sociaux et dans les médias. Le syndrome de Paris, celui de la désillusion d'une capitale française loin du Paris qu'on imaginait. Les Parisiens eux-mêmes en ont entendu parler : "Quand on se fait une image de Paris, après ce n'est pas tout à fait la même chose que dans les films". Alors, que dit la science ? En réalité, tout est parti d'un seul homme, le psychiatre japonais rattaché à l'hôpital Sainte-Anne dans les années 1980, Hiroaki Ota. Il publie d'abord un livre sur la question, puis une étude. Chez ses patients japonais de passage dans la capitale, le psychiatre remarque des crises d'angoisse, voire des troubles du comportement et des attitudes délirantes.

Une légende urbaine

En plus de cette déception, les touristes souffriraient de la différence culturelle avec la France. Mais le docteur Ota apporte une précision : les patients touchés par ce syndrome ont souvent des antécédents psychiatriques, comme la schizophrénie. Dans l'établissement où il pratiquait, son syndrome est connu et très remis en question. L'ambassade du Japon, que nous avons contacté, ne reconnaît pas non plus l'existence de ce syndrome spécifique à Paris. Le syndrome de Paris est donc très présent sur les réseaux sociaux et dans les médias, mais son existence n'a jamais été démontrée. Une légende urbaine qui perdure depuis 40 ans.