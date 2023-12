Santé : le retour des gestes barrières

Avec la prolifération de la grippe, du Covid-19 ou encore de la bronchiolite, nombreux sont ceux qui ont repris l'habitude d'utiliser les gestes barrières.

Gel hydroalcoolique, masques et distanciation. Depuis l'épidémie de Covid-19 il y a presque quatre ans, les gestes barrières se sont introduits dans notre quotidien. À l'approche des fêtes et face à la présence de virus, les habitudes reviennent vite. "J’avais la grippe donc, je me protège et je protège les autres autant que possible", explique la cliente d’une pharmacie. Depuis plusieurs semaines, le Covid-19 mais aussi la grippe ou la bronchiolite circulent en France.

Des appels à la vaccination

Pour que ces maladies hivernales ne s’invitent pas la table de Noël, beaucoup anticipent et se font tester. "J’ai les symptômes d’un gros rhume. Le nez ne coule pas mais j’ai la tête comme un pot, des picotements dans la gorge. Donc j'ai préféré prendre les devants", confie une femme venue se faire tester. À la veille des grandes retrouvailles, les autorités de santé appellent à la plus grande vigilance et préconisent également la vaccination.