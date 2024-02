Santé : le grand retour du pollen et des allergies Durée de la vidéo : 1 min Santé : le grand retour du pollen et des allergies Santé : le grand retour du pollen et des allergies - (franceinfo) Article rédigé par franceinfo - M. Mulcey, C. Arnold, A. Husser France Télévisions 12/13 info franceinfo

Les températures clémentes ont fait bourgeonner certains arbres plus tôt que prévu, et proliférer les pollens sur le territoire français. Le Sud-Est et l’Est sont particulièrement concernés.

Le pollen fait déjà son retour dans certaines régions françaises. Les noisetiers et les aulnes, en pleine floraison, augmentent le risque d’allergie au niveau élevé, comme en Alsace ou dans les Vosges. À Strasbourg (Bas-Rhin), certains sont déjà touchés. "Mon épouse, elle le sent déjà", assure un passant. Les allergies ont de l’avance en 2024, en raison des températures particulièrement douces. Un répit dans le week-end "On a l’impression que les patients allergiques décrivent des symptômes de plus en plus tôt dans l’année. Certains patients décrivent des symptômes depuis déjà la fin du mois de décembre. On a tendance à vouloir attribuer ça au fait qu’on passe des hivers de plus en plus doux, avec un réchauffement des températures qui peut être attribué au réchauffement climatique", rapporte Christophe Marcot, pneumo-allergologue au CHRU de Strasbourg. Les averses prévues dans le week-end devraient offrir un léger répit aux allergiques.

