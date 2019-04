Santé : le Brain Ball, exercer son cerveau avec des balles

Ils font rebondir avec précision leurs balles de caoutchouc. Ces enfants enchaînent une chorégraphie ultra millimétrée, quasi robotique. Pour aider les participants à maintenir le rythme, Régis Pautonnier, a ajouté un bruit caractéristique à la musique qu'il diffuse dans ses cours. Cet éducateur spécialisé de l'Ain est l'inventeur du Brain Ball, une gymnastique du cerveau où tous les sens sont en éveil. On écoute, on regarde, on compte, on vérifie que l'on est bien synchronisé avec ses partenaires et on dose sa force.

Faire travailler les deux hémisphères

Grâce à sa méthode, Régis Pautonnier est certain de favoriser la concentration et l'organisation. Les pratiquants font travailler leurs deux hémisphères, le gauche est celui de la logique, le droit celui de l'intuition. Par le biais des balles, un pont est dressé entre ces deux entités habituellement opposées.

Le JT

Les autres sujets du JT