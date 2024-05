Santé : la danse, bonne pour le corps et pour la tête

Une étude nous montre que danser est une bonne idée en général, en plus de nous permettre de perdre quelques kilos. Explications avec Damien Mascret sur le plateau du 13 Heures.

La danse, "c’est bon pour le corps, pour plein de choses quelle que soit la danse", explique le médecin et journaliste Damien Mascret, présent vendredi 3 mai sur le plateau du 13 Heures. De la zumba à la danse de salon, toutes les danses fonctionnent. "Ceux qui dansent vont perdre 2% de masse graisseuse en plus par rapport aux autres et perdre un tour de taille de 3 cm", ajoute-t-il.

Travailler le cerveau et les zones motrices

Danser donne aussi de la vitalité, car "vous sécrétez de l’endorphine", en plus de "travailler la mémoire". Cette activité fait aussi "travailler toutes les zones motrices quand on doit coordonner ses mouvements et les synchroniser avec la musique", ajoute Damien Mascret. Dans le cas des danses à deux, les zones du cerveau sollicitées sont différentes. "Il y a un bénéfice supplémentaire pour celui qui suit parce qu’il faut anticiper les mouvements du meneur", précise Damien Mascret.