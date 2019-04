Santé : faut-il noter les médecins ?

Cinq cœurs si le patient a apprécié son médecin. Trois, deux ou un seulement, s'il n'est pas satisfait au sortir de la consultation. Une façon, selon Mathias Matallah, fondateur de Mediaval 41, de savoir à quel médecin on a affaire. Selon lui, seules sont notées les qualités d'accueil et d'écoute, la ponctualité et l'explication des traitements. Problème : le site reprend des avis publiés sur Google il y a plusieurs années. Des critiques parfois virulentes, auxquels les médecins concernés n'ont pas répondu.

Tous les autres sites de notation de médecin en France ont fermé

Pour Jean-Paul Hamon, président de la fédération des médecins de France, cette initiative n'est pas la première du genre, et n'a rien à voir avec la santé. "C'est un site qui veut faire du commerce sur le dos des médecins, c'est tout. C'est un site qui ne renseignera rien. S’il y a des gogos pour aller regarder ce site, qu'ils le regardent ! Nous on continuera à exercer. Les patients demanderont à leur voisine ou à leur collègue chez quel médecin ils vont et ça continuera à fonctionner comme ça". Les patients sont également dubitatifs. En France, d'autres sites de notation de médecins se sont lancés, mais ils ont tous fermé.

