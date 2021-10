Santé : des mutuelles à coûts variables

La santé, à tous les prix. C'est en tout cas ce qu'a relayé une carte française basée sur les chiffres du comparateur Meilleurtaux Assurance, évoquant les différences de coûts selon certains critères. Les territoires ou encore l'âge des assurés sont des facteurs susceptibles de faire grimper la facture. Par exemple, en région parisienne, sur la Côte d'Azur et en Corse, les prix sont plus élevés qu'ailleurs en France. À l'inverse, la Bretagne ou les régions de l'Est pratiquent des tarifs moins élevés. Ainsi, un couple de seniors de Nice payera 3 210 euros de mutuelle annuelle alors que le même couple habitant Lorient payera 2 742 euros, soit 15% de moins.



Plus on vieillit, plus on est malades

Mais le territoire d'habitation n'est pas le seul facteur qui contribue à alourdir la facture, même s'il induit à des allers-retours plus fréquents chez les praticiens de santé qui sont plus nombreux dans les zones urbaines. "On va faire plus de kilomètres pour aller voir des médecins, des spécialistes et de fait on va être moins tentés d'y aller régulièrement", ce qui implique de moins faire payer les assurés, explique Fabien Soccio, porte-parole assurance de "Meilleurtaux.com". L'âge des souscripteurs à ces complémentaires santé est également un facteur d'augmentation du coût, car plus on vieillit, plus on est malades. Enfin, les médicaments coûtent souvent plus cher dans les zones densément peuplées, ce qui s'ajoute aux explications concernant les coûts des mutuelles plus élevées dans ces territoires.