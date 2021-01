Santé : comment bien choisir sa mutuelle ?

Les assurances-santé coutent de plus en plus cher : c’est le constat établi par l’UFC-Que Choisir, qui alerte les consommateurs ce jeudi 21 janvier. L’association a constaté une hausse moyenne de 4 %. Alors, est-ce le moment de choisir une nouvelle mutuelle ? “Depuis le 1er décembre 2020, vous pouvez changer de mutuelle au bout d’un an de contrat“, indique le journaliste Julien Duponchel. Il rappelle également que “plus l’âge avance, plus les mutuelles coutent cher“.

Bien lister ses besoins

Pour faire le bon choix, “listez ce dont vous avez besoin“, insiste le journaliste. “Lunettes, dents, hospitalisations, si les mutuelles remboursent toutes ces dépenses, elles ne le font pas toute à la même hauteur“. Il ajoute : “Soyez vigilants sur les délais de carence, certains organismes ne couvrent pas vos dépenses pendant une période définie d’un à six mois après votre souscription“. Pour plus de transparence, certaines associations réclament un encadrement des tarifs par l’État.





