Royaume-Uni : une touriste découvre qu'elle souffre d'un cancer du sein grâce à une installation dans un musée

Ce musée, consacré notamment aux illusions d'optiques, dispose d'une salle d'imagerie thermique.

Visiter un musée peut sauver la vie. Bal Gill, une Britannique de 41 ans, a découvert complètement par hasard qu'elle souffrait d'un cancer du sein très précoce, à l'occasion d'une visite au musée Camera Obscura and World of Illusions à Edimbourg (Ecosse), rapporte The Scotsman et la BBC (liens en anglais), mardi 22 octobre. Ce musée, consacré notamment aux illusions d'optiques, dispose d'une salle d'imagerie thermique. C'est là qu'elle a elle a découvert que son sein gauche présentait une tache de chaleur (rouge) qui le différenciait du sein droit.

La quadragénaire a pris une photo de cette curiosité et, une fois rentrée chez elle, a fait quelques recherches sur internet. Après avoir découvert que la thermographie permet de détecter des cancers du sein, elle a consulté un médecin, lequel a posé le diagnostic d'un cancer à un stade précoce.

Cinq mois et trois chirurgies plus tard, dont une mastectomie, la patiente est considérée comme rétablie et n’aura normalement besoin ni de chimiothérapie ni de radiothérapie.

Une méthode de dépistage très limitée

"La thermographie a été beaucoup explorée dans les années 1980-1990 pour détecter le cancer du sein", a expliqué Jean-Yves Pierga, oncologue à l'Institut Marie Curie, cité par Allodocteurs.fr. "A partir du moment où il y a une tumeur, l’activité de prolifération des cellules est plus importante, donc il y a une augmentation de la chaleur locale. S’il y a une tumeur, on observe une zone plus chaude autour de la glande mammaire."

Mais la thermographie ne pourrait pas remplacer les IRM pour dépister les tumeurs, explique l'oncologue. "Si le cancer de Bal Gill a nécessité une mastectomie, c’est que la tumeur devait avoir une certaine taille, mais qu’elle n’était pas encore métastatique", a-t-il ajouté.

Corinne Balleyguier, responsable du département d’imagerie médicale de l’Institut Gustave Roussy à Villejuif, est revenue sur les limites de cette technique : "Cette technique [de dépistage] a été abandonnée dans les années 1980 et toutes les tentatives pour la réhabiliter ont échoué. Nous avions fait une étude il y a dix ans avec des caméras thermiques, en photographiant les seins des patientes. Les seuls cancers que nous avons pu voir ont été ceux de plus de quatre centimètres palpables ! Donc cela ne présente aucun intérêt … ", a-t-elle déclaré à Allodocteurs.fr.

En cas de doute face à une masse suspecte, rien ne remplace une consultation médicale.