Royaume-Uni : tour de vis face à la recrudescence de l'épidémie

Face à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 au Royaume-Uni, "la rentrée scolaire est reportée d'une à deux semaines, dans l'ensemble des écoles secondaires, l'équivalent du collège et du lycée", rapporte Matthieu Boisseau, correspondant de France Télévisions à Londres, dimanche 3 janvier. Cette mesure concerne aussi les écoles primaires de la capitale et du sud-est de l'Angleterre.



La vaccination s'accélère

"pour l'opposition travailliste et les syndicats d'enseignants, il faut des mesures encore plus strictes : la fermeture totale des écoles", ajoute Matthieu Boisseau. Boris Johnson, le Premier ministre, a expliqué ce dimanche 3 janvier que cette option était envisagée et que "l'ensemble des restrictions allaient encore se durcir", explique le journaliste. À partir de lundi 4 janvier, la campagne de vaccination s'accélère. Le vaccin d'Oxford, AstraZeneca, va commencer à être administré.

