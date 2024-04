Rougeole en France : "C'est absolument fondamental d'avoir une couverture vaccinale" avant les Jeux olympiques de Paris, alerte un pédiatre

A quelques mois des Jeux Olympiques qui se dérouleront en France, Santé publique France appelle à la vaccination contre la rougeole, maladie évitable mais qui a connu une recrudescence en France en 2023 avec 117 cas, dont 31 importés, soit huit fois plus qu'en 2022.

"C'est absolument fondamental d'avoir une couverture vaccinale" avant que ne commencent les Jeux olympiques de Paris, alerte le professeur Robert Cohen, pédiatre-infectiologue à l'Hôpital intercommunal de Créteil et Président du Conseil National Professionnel de Pédiatrie. "Si quelqu'un arrive avec la rougeole, il va contaminer des dizaines de personnes et très rapidement, donc les Jeux Olympiques et les grandes manifestations qui entraînent un grand brassage de populations augmentent le risque épidémique, indiscutablement", explique le médecin pour qui il est nécessaire que tous les pays participants lancent des campagnes de vaccination.

D'autant que "la France n'est pas le seul pays" concerné par une augmentation des cas : "l'Angleterre a eu beaucoup plus de cas il y a quelques semaines ou mois. Le Maroc et l'Allemagne, pareil. Nous sommes en période de recrudescence de rougeole et il est très très important que les enfants et les adultes soient correctement immunisés contre cette maladie", prévient le médecin.