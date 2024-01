Énorme recrudescence de la rougeole en Europe en 2023

Plus de 30 000 cas de rougeole ont été recensés l’année dernière en Europe. C’est plus de 30 fois plus qu’en 2022. Plus de 21 000 hospitalisations et cinq décès ont également été rapportés. Le Kazakhstan et la Russie sont les pays les plus touchés avec plus de 10 000 cas chacun. En Europe occidentale, c’est le Royaume-Uni qui est le pays qui enregistre la plus forte, résurgence de la maladie avec 183 cas. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle donc à renforcer la vaccination de toute urgence pour stopper la transmission de ce virus.

Cette recrudescence soudaine est attribuée à une baisse de la couverture vaccinale pendant la période du Covid. En effet, 1,8 million nourrissons de la zone n’ont pas été vaccinés entre 2020 et 2022 en raison de la pandémie. En 2022, seuls 92% des enfants européens ont reçu une deuxième dose de vaccins, alors qu’il faut qu’au moins 95% des enfants soient vaccinés pour éviter les potentielles flambées épidémiques.

Quasi-inexistance en France avec le ROR obligatoire

Car la rougeole est une maladie virale très contagieuse. Au-delà de taches rouges sur la peau, elle déclenche de la toux et des éternuements qui permettent une propagation très rapide du virus dans l’air. On estime qu’une personne contaminée peut en infecter 15 à 20 autres. En 2021 le nombre de décès dus à la maladie (128 000 enregistrés dans le monde), sont survenus essentiellement chez de jeunes enfants non vaccinés.

La France est moins concernée que d’autres pays. Le bilan 2023 n’est pas encore publié, mais Santé Publique France a indiqué que la circulation du virus de la rougeole en France a été quasi inexistante en 2022. 15 cas seulement ont été signalés dans l’hexagone, dont cinq importés, et aucun décès. Les autorités sanitaires y voient un succès de l’amélioration de la couverture vaccinale chez les nourrissons, notamment depuis 2018, puisque depuis cette date, le ROR vaccin rougeole-oreillons-rubéole relève en France de l’obligation vaccinale.