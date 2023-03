Reportage DMLA : une application permet une "prise en charge ultra-précoce" de cette maladie de la rétine

Cet outil dédié au suivi quotidien des effets de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est testé depuis plusieurs mois par des patients à Alès. Et les résultats sont très prometteurs.

"Si vous voyez des anomalies, lignes déformées, taches, dessinez-les", indique la voix féminine de l'application OdySight, dédiée aux personnes atteintes de DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge qui frappe surtout les plus de 75 ans. À un stade avancé, cette maladie de la rétine peut rendre en partie aveugle, alors pour prévenir toute aggravation, les patients du centre ophtalmologique d'Alès (Gard) s'autosurveillent grâce à ces tests sur écran.

>>> Une application permet de suivre les enfants diabétiques à distance : "Il y a toujours quelqu'un avec nous", apprécie une maman

Les patients utilisent l'application depuis huit mois et d'après la directrice du centre, Natacha Zanatta, ce suivi a porté ses fruits : "On a amélioré le suivi, ça c'est indéniable. On a eu peut-être six ou huit signalements qui correspondaient effectivement à une prise en charge qui était nécessaire rapidement. Des pertes de champ de vision, par exemple, des nouveaux points de perte qui apparaissent et que l'application enregistre. Le patient en général, il ne s'en rend pas compte de lui-même. C'est l'application qui va le détecter avant le patient."

"Le patient nous aurait contactés seulement s'il constatait une perte de vision, bien longtemps après. Là, on est vraiment sur une prise en charge ultra-précoce". Natacha Zanatta, directrice du centre d'ophtalmologie d'Alès à franceinfo

Delphine Zutton vient d'avoir 52 ans et elle a découvert un peu par hasard qu'elle souffrait de DMLA. Cette pathologie est plutôt rare à son âge. Pour éviter que son cas ne s'aggrave, elle fait le test une fois par jour en plaçant son visage en face de son téléphone portable : "On voit s'il y a aggravation. Pour l'instant, moi, ça ne change pas. Ça me permet de me rendre compte aussi que j'ai vraiment perdu parce que le cerveau et l'autre œil corrigent. Donc moi, j'avais vu que j'avais perdu, mais pour moi, pas tant que ça. Donc ça a un côté rassurant. Puis c'est assez facile."

L'application OdySight permet aux patients atteints de DMLA de suivre quotidiennement l'évolution des symptômes. (ANNE-LAURE DAGNET / FRANCEINFO)



Rien à signaler cette fois. Mais si l'application OdySight avait décelé une anomalie dans le test de Delphine Zutton, la clinique aurait immédiatement reçu un signalement pour que cette patiente obtienne un rendez-vous en urgence. Les médecins auraient contrôlé sa vision et éventuellement prescrit un traitement.