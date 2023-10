Lutte contre les punaises de lit : "Il faut passer la vitesse supérieure", reconnaît Sylvain Maillard (Renaissance)

Durée de la vidéo : 10 min

Sylvain Maillard, président du groupe Renaissance à l’Assemblée nationale, était l’invité des "4 Vérités", vendredi 6 octobre.

Un texte transpartisan sur les punaises de lit est proposé par le député Sylvain Maillard. "Sur le diagnostic, nous sommes incapables, à l’heure actuelle, de donner des chiffres précis, des endroits précis où l’on a ces difficultés", constate Sylvain Maillard, président du groupe Renaissance à l’Assemblée nationale, invité des "4 Vérités", vendredi 6 octobre. Quand le texte doit-il voir le jour ? "Dès décembre", ajoute-t-il.

Punaises de lit : "On a des verrous législatifs"

Combien coûte une intervention contre les punaises de lit ? "Entre 800 à 1 000 euros par foyer. Qui doit payer ? Est-ce que c’est l’occupant ? C’est le cas à l’heure actuelle. Nous, on pense qu’il faut aller plus loin, peut-être sur l’assurance habitation, peut-être sur une mutualisation. Certains offices HLM le font. Il faut que nous tranchions là-dessus", développe le député.

Quels sont les moyens pour éviter la psychose qui se développe chez une partie de la population ? "Depuis mars 2022, on a un plan en six axes qui a été développé par les différents ministres. […] On a des entreprises maintenant certifiées. […] On peut aller probablement plus loin. Mais cela n’empêche pas les cas de se multiplier", constate Sylvain Maillard. Et le président du groupe Renaissance à l’Assemblée nationale d’ajouter : "Il faut passer la vitesse supérieure. Le gouvernement s’en saisit, mais le Parlement doit s’en saisir aussi. On a des verrous législatifs, il nous faut avancer".

Par ailleurs, sur le conflit du Haut-Karabakh, le président du groupe Renaissance à l’Assemblée nationale évoque "une épuration ethnique" de la part de l’Azerbaïdjan à l’encontre des Arméniens.