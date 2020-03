VIDEO. Pourquoi la routine est-elle une bonne chose pour le cerveau ?

"La routine pour le cerveau, c'est surtout une histoire de compromis", explique Valentin Wyart, chercheur Inserm à l'École normale supérieure I PSL. La routine permet au cerveau de faire un tri des choses à faire au cours d'une journée. Sans elle, chaque micro-décision prendrait un temps trop important. "La routine est indispensable pour pouvoir gérer ses ressources efficacement et les concentrer sur les décisions qui comptent", développe le chercheur. En effet, la routine est nécessaire car elle permet de déléguer un grand nombre de décisions à ça pour pouvoir "casser la routine dans certains domaines qui sont plus importants pour nous."

Une façon de se rassurer ?

Outre cela, le fait de suivre une routine peut avoir tendance à rassurer, à diminuer le stress. "Ce que les neurosciences ont surtout montré jusqu'ici, c'est qu'en stressant des animaux ou même des sujets humains, de façon modérée et courte, on pouvait induire chez les animaux et chez nous, des comportements plus routiniers", explique Valentin Wyart. Plus simplement, lorsqu'on est stressés, on a tendance à adopter une routine.