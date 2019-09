VIDEO. Massage suédois, japonais, californien… quelles sont les différences ?

Le massage suédois

Le massage suédois a été mis au point par le médecin suédois Pehr Heinrick Ling. Cette technique de massage permet de travailler les muscles dans le but de les détendre. Le masseur devra utiliser des techniques de lissage, de percussions et de vibrations pour une vraie détente musculaire.

Le massage thaïlandais

Pratiqué habillé, le massage thaïlandais se travaille sur un futon. Tout le corps va être sollicité par des étirements et des appuis. Les articulations sont aussi travaillées. Le massage thaïlandais a la réputation d'être assez douloureux : en travaillant avec des étirements, certaines parties du corps peuvent avoir des résistances et cela peut donc procurer une sensation physique pénible.

Le massage chinois

Également pratiqué habillé, il va permettre un travail au niveau des méridiens. Le but de ce massage : libérer les tensions et fluidifier l'énergie qui circule dans tout le corps.

Le massage japonais

Le massage japonais se base sur la médecine traditionnelle chinoise. Aussi appelé shiatsu, ce massage japonais possède différentes écoles. Des praticiens vont effectuer des mouvements d'acupression plus légers et d'autres vont au contraire avoir des mouvements d'acupression beaucoup plus appuyés, qui vont apporter une sensibilité et qui vont être parfois un peu douloureux.

Le massage californien

Connu pour apporter de la douceur et détendre le corps. Avec le massage californien, tout le corps est enveloppé afin de se relâcher complètement. Il peut également y avoir des étirements au niveau des membres. Mais le but principal de cette pratique est de détendre le corps et l'esprit.

Le massage indien

Il consiste à mettre beaucoup d'huile et à travailler en profondeur. Le massage indien est un travail énergétique : le masseur va avoir des gestes très rapides de va-et-vient pour permettre la circulation de cette énergie. Ce massage est surtout pratiqué de façon préventive et peut être considéré comme étant "thérapeutique".

Enfin, le massage français est un travail sur les extrémités à savoir les pieds, les jambes, les bras et le crâne. L'objectif : lâcher prise et se détendre.