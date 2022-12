Kentin a 27 ans, et il est bipolaire. Il en parle sur les réseaux sociaux et notamment TikTok, pour sensibiliser à ce trouble. Entre ses phases euphorique et dépressive, il raconte comment il vit au quotidien avec sa bipolarité.

“Au cours de ma vie, j'ai vu 7 psychologues et 8 psychiatres différents avant d'avoir, justement, le diagnostic du trouble.” Kentin Payett n’a su que tardivement qu’il était atteint du trouble bipolaire. “Les personnes qui étaient témoins de ça, justement, ne comprenaient pas ce qu'il m'arrivait. Je me sentais incompris, totalement perdu, aussi. Je n'arrivais pas, en fait, à expliquer ce qu'il se passait dans ma tête. En un an, j'ai déménagé entre 10 et 11 fois et j'ai dû changer de travail entre 6 et 7 fois.” Il est finalement diagnostiqué, et a décidé de parler de sa santé mentale sur TikTok.

“Les médicaments, ce n'est pas suffisant”

Mais quels sont les principaux symptômes de la bipolarité? “Je vis plusieurs phases d'humeur. Donc, il y en a deux. Il y a la phase euphorique où je me sens vraiment très, très, très heureux. (...) Et l'autre phase, c'est la phase dépressive où je suis généralement en dépression sévère.” Il peut également se sentir entre les deux, c’est la “phase mixte”. “Ça veut dire que je suis autant heureux, que j'ai envie de mourir”, décrit Kentin.

“J'ai été hospitalisé en avril 2022”, ajoute Kentin. Mais aujourd’hui, le jeune homme essaye de vivre au quotidien avec ce trouble, et cherche un équilibre entre toutes ses phases. “Je prends un traitement et malheureusement, les médicaments, ce n'est pas suffisant. Du coup, à côté de ça, j'ai un suivi psychologique depuis déjà plusieurs années. Et j'essaie également d'avoir une hygiène de vie saine, ou du moins j'apprends.”